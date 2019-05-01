Traffico Roma del 01-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA VIA DEL MARE ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA.
SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER TRAFFICO, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI
FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL
CENTRO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN
PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4
MAGGIO.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E IL GRA, ANCHE PER UN
ALLAGAMENTO.
DISAGI SULLA SS148 VIA PONTINA PER TRAFFICO E INCIDENTI DA POMEZIA A CASTEL
DI DECIMA VERSO ROMA.
FILE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA PONTINA E
VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
MOLTO TRAFFICO PER RIENTRARE IN CITTÀ SU VIA AURELIA, VIA DEL MARE, VIA
ARDEATINA.
TORNATA INFINE REGOLARE LA METRO C TRA LE STAZIONI DI GROTTE CELONI E
PANTANO, DOPO IL GUASTO TECNICO DI QUESTA MATTINA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma