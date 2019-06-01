Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
TRAFFICO SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE SUL
RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA VIA DEL MARE ALLA ROMA-FIUMICINO.
AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA REGINA MARGHERITA.
ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA CHIUSURA
TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII, FRA VIA ANGELO DI PIETRO E LARGO CARDINAL
CLEMENTE MICARA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
DALLE 8 ALLE 14 CIRCA TRENTACINQUEMILA PENSIONATI MANIFESTERANNO A PIAZZA
SAN GIOVANNI. PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE
PARCHEGGIO DELLE STAZIONI DELLA METRO A SUBAUGUSTA, CINECITTÀ E ANAGNINA.
PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI PER BUS DI ZONA, CAMBIATA LA VIABILITÀ IN
PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIALE DI
PORTA ARDEATINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma