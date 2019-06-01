Traffico Roma del 01-06-2019 ore 08:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.
SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A
CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA.
AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA NOMENTANA
ALL’ALTEZZA DI VIA REGINA MARGHERITA; POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER
INCIDENTE, ANCHE A LARGO VENTUNO APRILE ALTEZZA VIALE VENTUNO APRILE.
ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA CHIUSURA
TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII, FRA VIA ANGELO DI PIETRO E LARGO CARDINAL
CLEMENTE MICARA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.
È DA POCO INIZIATA LA MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI IN PIAZZA SAN GIOVANNI,
CIRCA TRENTACINQUEMILA I PARTECIPANTI:
PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE PARCHEGGIO DELLE
STAZIONI DELLA METRO A SUBAUGUSTA, CINECITTÀ E ANAGNINA.
PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA, CAMBIATA LA VIABILITÀ IN PIAZZA DI
PORTA SAN GIOVANNI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIALE DI PORTA
ARDEATINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma