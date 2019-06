Traffico Roma del 01-06-2019 ore 08:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.

SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A

CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA.

AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA NOMENTANA

ALL’ALTEZZA DI VIA REGINA MARGHERITA; POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER

INCIDENTE, ANCHE A LARGO VENTUNO APRILE ALTEZZA VIALE VENTUNO APRILE.

ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA CHIUSURA

TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII, FRA VIA ANGELO DI PIETRO E LARGO CARDINAL

CLEMENTE MICARA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE.

È DA POCO INIZIATA LA MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI IN PIAZZA SAN GIOVANNI,

CIRCA TRENTACINQUEMILA I PARTECIPANTI:

PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE PARCHEGGIO DELLE

STAZIONI DELLA METRO A SUBAUGUSTA, CINECITTÀ E ANAGNINA.

PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA, CAMBIATA LA VIABILITÀ IN PIAZZA DI

PORTA SAN GIOVANNI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIALE DI PORTA

ARDEATINA.

