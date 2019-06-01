Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, ANCHE SE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI
INCIDENTI.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI
VIA CORTONA ORMAI RISOLTO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
DEI MAFFEI IN DIREZIONE DI VIA BALDO DEGLI UBALDI.
SEMPRE ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII FRA LARGO DOMENICO JACOBINI E VIA
S. DAMASO IN DIREZIONE DI VIA DI PORTA CAVALLEGGERI; IL TRANSITO VIENE
DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE.
È IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI IN PIAZZA SAN
GIOVANNI, CIRCA TRENTACINQUEMILA I PARTECIPANTI.
PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE PARCHEGGIO DELLE
STAZIONI DELLA METRO A SUBAUGUSTA, CINECITTÀ E ANAGNINA.
DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA, CAMBIATA LA VIABILITÀ IN PIAZZA DI PORTA SAN
GIOVANNI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIALE DI PORTA ARDEATINA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma