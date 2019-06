Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, ANCHE SE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI

INCIDENTI.

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE

VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI

VIA CORTONA ORMAI RISOLTO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI VIA

DEI MAFFEI IN DIREZIONE DI VIA BALDO DEGLI UBALDI.

SEMPRE ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA

CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII FRA LARGO DOMENICO JACOBINI E VIA

S. DAMASO IN DIREZIONE DI VIA DI PORTA CAVALLEGGERI; IL TRANSITO VIENE

DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE.

È IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI IN PIAZZA SAN

GIOVANNI, CIRCA TRENTACINQUEMILA I PARTECIPANTI.

PREDISPOSTE AREE DI SOSTA RISERVATE AI PULLMAN NELLE AREE PARCHEGGIO DELLE

STAZIONI DELLA METRO A SUBAUGUSTA, CINECITTÀ E ANAGNINA.

DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA, CAMBIATA LA VIABILITÀ IN PIAZZA DI PORTA SAN

GIOVANNI, VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E VIALE DI PORTA ARDEATINA.

DANIELE GUERRISI

