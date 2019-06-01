Traffico Roma del 01-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD RALLENTAMENTI, PER INCIDENTE, SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI
ISOLA FARNESE; A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA
E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ; RALLENTATA
ANCHE LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E COLLE SALARIO VERSO IL GRA.
A MONTESACRO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE KANT ALTEZZA VIA
SPINOZA.
INCIDENTE ANCHE AL TRIONFALE, IN VIA PRISCIANO: CI SONO RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITÀ DI VIA LICINIO CALVO.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE A PRIMAVALLE IN PIAZZA CLEMENTE XI
ALTEZZA VIA DEL FORTE BRASCHI, E IN ZONA SAN GIOVANNI SULLA VIA APPIA NUOVA
ALTEZZA VIA VEIO.
RICORDIAMO, INOLTRE, CHE È IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI
PENSIONATI IN PIAZZA SAN GIOVANNI: AL MOMENTO OLTRE ALLA CHIUSURA DELLA
PIAZZA, DISPOSTE LE CHIUSRE DI VIA EMANUELE FILIBERTO ALL’ALTEZZA VIA
STATILIA, VIALE CARLO FELICE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DI SANTA CROCE IN
GERUSALEMME, E DI PIAZZALE APPIO.
DI CONSEGUENZA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO IN VIA MAGNA GRECIA E IN VIA
LA SPEZIA VERSO PIAZZALE APPIO, E SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA PRENESTINA
E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SULLA PONTINA DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A
PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma