Traffico Roma del 01-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD RALLENTAMENTI, PER INCIDENTE, SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI

ISOLA FARNESE; A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA

E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ; RALLENTATA

ANCHE LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E COLLE SALARIO VERSO IL GRA.

A MONTESACRO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIALE KANT ALTEZZA VIA

SPINOZA.

INCIDENTE ANCHE AL TRIONFALE, IN VIA PRISCIANO: CI SONO RALLENTAMENTI IN

PROSSIMITÀ DI VIA LICINIO CALVO.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE A PRIMAVALLE IN PIAZZA CLEMENTE XI

ALTEZZA VIA DEL FORTE BRASCHI, E IN ZONA SAN GIOVANNI SULLA VIA APPIA NUOVA

ALTEZZA VIA VEIO.

RICORDIAMO, INOLTRE, CHE È IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE DEI

PENSIONATI IN PIAZZA SAN GIOVANNI: AL MOMENTO OLTRE ALLA CHIUSURA DELLA

PIAZZA, DISPOSTE LE CHIUSRE DI VIA EMANUELE FILIBERTO ALL’ALTEZZA VIA

STATILIA, VIALE CARLO FELICE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DI SANTA CROCE IN

GERUSALEMME, E DI PIAZZALE APPIO.

DI CONSEGUENZA TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO IN VIA MAGNA GRECIA E IN VIA

LA SPEZIA VERSO PIAZZALE APPIO, E SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA PRENESTINA

E VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SULLA PONTINA DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A

PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA.

DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma