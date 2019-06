Traffico Roma del 01-06-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA.

PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL

FUSANO E SULLA VIA OSTIENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL PORTO FLUVIALE

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA

ROMANINA E VIA APPIA DIREZIONE AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E

SULLA VIA NOMENTANA DA VIA DI CASAL BOCCONE A VIA ARTURO GRAF DIREZIONE

CENTRO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma