Traffico Roma del 01-06-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ROMA.
PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL
FUSANO E SULLA VIA OSTIENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL PORTO FLUVIALE
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
ROMANINA E VIA APPIA DIREZIONE AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO E
SULLA VIA NOMENTANA DA VIA DI CASAL BOCCONE A VIA ARTURO GRAF DIREZIONE
CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma