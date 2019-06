Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 17:20 I.V.

PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

DIREZIONE CENTRO

A ROMA NORD, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELLURBE

DIREZIONE CENTRO

CODE ANCHE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI

A ROMA SUD, SULLA VIA APPIA, CODE DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE IN

DIREZIONE CENTRO

