Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 17:20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
DIREZIONE CENTRO
A ROMA NORD, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELLURBE
DIREZIONE CENTRO
CODE ANCHE SULLA VIA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI IN VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI
A ROMA SUD, SULLA VIA APPIA, CODE DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE IN
DIREZIONE CENTRO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma