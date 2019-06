Traffico Roma del 01-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA

ARDEATINA E LA ROMANINA

CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI

A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO

DELL URBE DIREZIONE CENTRO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA E

DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA VERSO CORSO DI FRANCIA

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI BOCCEA DA VIA MATTIA BATTISTINI A PIAZZA DEI

GIURECONSULTI

CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE

PIAZZA IRNERIO

SULLA PONTINA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

DIREZIONE EUR

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma