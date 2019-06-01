Traffico Roma del 01-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA
ARDEATINA E LA ROMANINA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI
A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL URBE DIREZIONE CENTRO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA E
DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA VERSO CORSO DI FRANCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI BOCCEA DA VIA MATTIA BATTISTINI A PIAZZA DEI
GIURECONSULTI
CODE SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE
PIAZZA IRNERIO
SULLA PONTINA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELL’OCEANO ATLANTICO
DIREZIONE EUR
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma