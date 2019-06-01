Traffico Roma del 01-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 19:20 I.V.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO
A ROMA NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL URBE DIREZIONE TANGENZIALE EST E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA
GIUSTINANA E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA VERSO CORSO DI FRANCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI BOCCEA DA VIA MATTIA BATTISTINI A PIAZZA DEI
GIURECONSULTI
SULLA PONTINA SI RALLENTA DA VIA DI TRIGORIA A VIA DI PRATICA DI MARE VERSO
IL RACCORDO ANULARE
DOMANI ALLE 10:00, IN VIA DEI FORI IMPERIALI, LE CELEBBRAZIONI PER IL 73
ESIMO ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA
DA MEZZANOTTE E TRENTA SCATTERANNO LE PRIME MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E
DEVIAZIONI PER SEI LINEE BUS
DALLE 5.30 CHIUSE LE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA, MENTRE DALLE 7 :30, CON LA CHIUSURA DI PIAZZA VENEZIA VIA
CESARE BATTISTI VIA IV NOVEMBRE E PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ CAMBIERANNO
PERCORSO ALTRE 29 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma