Traffico Roma del 01-07-2019 ore 07:30

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO

SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA .

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E

SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO

DALLE 7, LAVORI IN VIA LANCIANI E CHIUSURA DELLA STRADA NEL TRATTO E

DIREZIONE DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI. PREVISTE DEVIAZIONI PER LE

LINEE ATAC

POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA

MANIFESTAZIONE IN VIA MILISE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO

UNA CERIMONIA E’ IN PROGRAMMA IN PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA

PATRIA PER LE 9:30, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA DI ALLORO PRESSO IL

SACELLO DELMILITE IGNOTO. ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO

Maria Barbara Taormina

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma