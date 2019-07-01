Traffico Roma del 01-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO
SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA .
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E
SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO
DALLE 7, LAVORI IN VIA LANCIANI E CHIUSURA DELLA STRADA NEL TRATTO E
DIREZIONE DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI. PREVISTE DEVIAZIONI PER LE
LINEE ATAC
POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE DALLE 9 ALLE 14 PER UNA
MANIFESTAZIONE IN VIA MILISE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
UNA CERIMONIA E’ IN PROGRAMMA IN PIAZZA VENEZIA PRESSO L’ALTARE DELLA
PATRIA PER LE 9:30, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA DI ALLORO PRESSO IL
SACELLO DELMILITE IGNOTO. ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma