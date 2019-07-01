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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09:00

di - 01 Luglio 2019 - 9:00

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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 08:20 
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
 
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIMICINO A  PARTIRE DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA
DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR 
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE  E PROPRIO
SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA NELLE DUE
DIREZIONI ,  LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE CODE SONO DOVUTE ANCHE AD UN
INCIDENTE.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE A TRATTI DALLA SALARIA ALL’AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO  ALLA TANGENZIALE EST E
SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO DIREZIONE CENTRO E DA TOR DE
CECNI A VIALE OCEANO ATLANTICO 
IN CITTA’ AL FLAMINIO UN INCIDENTEE’ AVVENUTO IN PIAZZA APOLLODORO.
INVIATIAMO ALLA PRUDENZA 
DALLE 7, LAVORI IN VIA LANCIANI E CHIUSURA DELLA STRADA NEL TRATTO E
DIREZIONE DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI. PREVISTE DEVIAZIONI PER LE
LINEE ATAC
 
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
 Maria Barbara Taormina
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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