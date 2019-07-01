Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO
L’EUR
CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO
ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO
CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA INTERNA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE PER INCIDENTE DALLA SALARIA ALLA CASSIA
ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA PIU
AVANTI DALLA PRENSTINA ALLA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA PER INCIDENTE E
PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST.
SULLA PONTINA SI VIAGGIA IN CODA DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO DIREZIONE
CENTRO E DA TOR DE CECNI A VIALE OCEANO ATLANTICO
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST IN AMBO I SENSI DI MARCIA DALLA
TIBURTINA A VIALE CASTRENSE
IN CITTA’ AL FLAMINIO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA APOLLODORO.
DA OGGO ATTIVI I VARCHI DELLA ZTL TRIDENTE. 6 I VARCHI ELETTRONICI. NON
CONSENTIRANNO L’ACCESSO, DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 6:30 ALLE 19, IL SABATO
DALLE 10 ALLE 19.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma