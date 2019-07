Traffico Roma del 01-07-2019 ore 10:00

| |

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO

L’EUR

CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO

ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO

CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA INTERNA.

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE PER INCIDENTE DALLA SALARIA ALLA CASSIA

ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA PIU

AVANTI DALLA PRENSTINA ALLA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA PER INCIDENTE E

PER TRAFFICO DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST.

SULLA PONTINA SI VIAGGIA IN CODA DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO DIREZIONE

CENTRO E DA TOR DE CECNI A VIALE OCEANO ATLANTICO

RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST IN AMBO I SENSI DI MARCIA DALLA

TIBURTINA A VIALE CASTRENSE

IN CITTA’ AL FLAMINIO UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA APOLLODORO.

DA OGGO ATTIVI I VARCHI DELLA ZTL TRIDENTE. 6 I VARCHI ELETTRONICI. NON

CONSENTIRANNO L’ACCESSO, DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 6:30 ALLE 19, IL SABATO

DALLE 10 ALLE 19.

