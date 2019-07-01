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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 12:30

di - 01 Luglio 2019 - 12:30

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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 11:20 
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE  E PROPRIO
SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODR DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A
CARREGGIATA INTERNA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE  DSLLS PONTINA ALLA LAURENTI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA SULLA PONTINA
SI VIAGGIA IN CODA  DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO 
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST IN AMBO I SENSI DI MARCIA DALLA
TIBURTINA A VIALE CASTRENSE 
IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PIETRO BARAGIOLA
DALLE 7, LAVORI IN VIA LANCIANI E CHIUSURA DELLA STRADA NEL TRATTO E
DIREZIONE DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI. PREVISTE DEVIAZIONI PER LE
LINEE ATAC
SEMPRE DA OGGI LAVORI SULLA VIA COLLATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DELL’ACQUA VERGINE. GLI INTERVENTI COMPORTERANNO LA CHIUSURA DELLA STRADA
DALLE 9 ALLE 22. DEVIAZIONI PER LA LINEA 314. 
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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