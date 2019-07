Traffico Roma del 01-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 13:20



SUL GRA SI STA IN CODE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA

TUSCOLANA IN A CARREGGIATA INTERNA.

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE

DALL’ARDEATINA ALLA VIA APPIA

RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA

IN DIREZIO FORO ITALICO

IN CITTA’ UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA ROBERTO MALATESTA NELLE

VICINANZXE DI VIA DELL’ACQUA BULLICANTE.

LAVORI E CHIUSURA DI VIA LANCIANI DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI IN

DIREZIONE QUINDI DI MONTI TIBURTINI E DELLA TANGENZIALE. IL TRAFFICO

PROVENIENTE DA VIALE VENTUNO APRILE SARÀ DEVIATO NELLE VIE CIRCOSTANTI. E A

SUBIRE DEVIAZIONI SARANNO ANCHE I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA.

SI TRATTA DELLE LINEE 61, 445, 542, 544.

DA OGGI LAVORI SULLA VIA COLLATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA

VERGINE. GLI INTERVENTI COMPORTERANNO LA CHIUSURA DELLA STRADA DALLE 9 ALLE

22. DEVIAZIONI PER LA LINEA 314.

DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI NOTTURNI DI RIPARAZIONE SULLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO

VIA SACCHETTI, DALLE 22 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI.

