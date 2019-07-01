Traffico Roma del 01-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA SI STA IN CODE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA
TUSCOLANA IN A CARREGGIATA INTERNA.
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE
DALL’ARDEATINA ALLA VIA APPIA
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA
IN DIREZIO FORO ITALICO
IN CITTA’ UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA ROBERTO MALATESTA NELLE
VICINANZXE DI VIA DELL’ACQUA BULLICANTE.
LAVORI E CHIUSURA DI VIA LANCIANI DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI IN
DIREZIONE QUINDI DI MONTI TIBURTINI E DELLA TANGENZIALE. IL TRAFFICO
PROVENIENTE DA VIALE VENTUNO APRILE SARÀ DEVIATO NELLE VIE CIRCOSTANTI. E A
SUBIRE DEVIAZIONI SARANNO ANCHE I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA.
SI TRATTA DELLE LINEE 61, 445, 542, 544.
DA OGGI LAVORI SULLA VIA COLLATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA
VERGINE. GLI INTERVENTI COMPORTERANNO LA CHIUSURA DELLA STRADA DALLE 9 ALLE
22. DEVIAZIONI PER LA LINEA 314.
DIVIETO DI TRANSITO PER LAVORI NOTTURNI DI RIPARAZIONE SULLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO
VIA SACCHETTI, DALLE 22 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma