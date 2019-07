Traffico Roma del 01-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 TR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE,

RALLENTAMENTI E CODE TRA LA A24 RM-TE E VIA PRENESTINA.

SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

ROCCAMANDOLFI IN USCITA DALLA CITTA’, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI TOR CERVARA-

REBIBBIA.

RALLENTAMENTI IN VIA EMILIO LONGONI IN PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA

PRENESTINA BIS, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE.

CI SPOSTIAMO IN VIA DI TRIGORIA PER INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO MINUZIANO, INEVITABILI

RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI

MALAFEDE DIREZIONE DELLA CITTA’.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E IL

BIVIO PER LA A24 RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

