Traffico Roma del 01-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PROBLEMI SU VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA
DI VIA DI DECIMA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO POMEZIA A PARTIRE
DAL RACCORDO ANULARE E IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE
TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA ARDEATINA E LA ROMANINA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PER TRAFFICO VERSO
SAN GIOVANNI DA V,LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA
SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI VIA
EMILIO LONGONI NELLE DUE DIREZIONI,
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