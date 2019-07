Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 TR



PROBLEMI SU VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA

DI VIA DI DECIMA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO POMEZIA A PARTIRE

DAL RACCORDO ANULARE E IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO.

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE

TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA ARDEATINA E LA ROMANINA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PER TRAFFICO VERSO

SAN GIOVANNI DA V,LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA

TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA

SITUAZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA

SALARIA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI VIA

EMILIO LONGONI NELLE DUE DIREZIONI,

