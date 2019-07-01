Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE
TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA FIUMICINO A
VIA CASILINA.
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: VERSO LA CAPITALE DA POMEZIA A
CASTEL DI DECIMA ED IN DIEZIONE OPPOSTA VERSO POMEZIA DAL RACCORDO ANULARE
A CASTEL DI DECIMA E DA VIA DI TRIGORIA A POMEZIA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LURENTINA TRA VIA CELINE E VIA DI
VALLERANOIN DIREZIONE FUORI CITTÀ.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PER TRAFFICO VERSO
SAN GIOVANNI DA V. LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA
SITUAZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA
SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI VIA
EMILIO LONGONI NELLE DUE DIREZIONI,
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma