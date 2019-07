Traffico Roma del 01-07-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 RB



TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE

TRA NOMENTANA E PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA FIUMICINO A

VIA CASILINA.

SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: VERSO LA CAPITALE DA POMEZIA A

CASTEL DI DECIMA ED IN DIEZIONE OPPOSTA VERSO POMEZIA DAL RACCORDO ANULARE

A CASTEL DI DECIMA E DA VIA DI TRIGORIA A POMEZIA.

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LURENTINA TRA VIA CELINE E VIA DI

VALLERANOIN DIREZIONE FUORI CITTÀ.



SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PER TRAFFICO VERSO

SAN GIOVANNI DA V. LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA

TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA

SITUAZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA

SALARIA.



RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI VIA

EMILIO LONGONI NELLE DUE DIREZIONI,





