Traffico Roma del 01-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 19:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE PER
INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD AL BIVIO PER LA CASSIA;
PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA
PONTINA ALLA VIA APPIA.LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA
NOMENTANA E PRENESTINA.
ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA
CAPITALE, CI SONO CODE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, DOVE SI TRANSITA SU
CARRGGIATA RIDOTTA; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE POMEZIA PER UN ALTRO
INCIDENTE DA VIA DI VALLERANO A CASTEL DI DECIMA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO; IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE PER
TRAFFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E PROOSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTERNSE.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LURENTINA TRA VIA CELINE E VIA DI
VALLERANO IN DIREZIONE FUORI CITTÀ.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma