Traffico Roma del 01-07-2020 ore 10:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia rallentamenti anche in esterna tra Prenestina e l’uscita per la A24 intenso il traffico sul tratto Urbano dell’a24 concludi tra Viale Togliatti e la tangenziale est code a tratti per traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti analoga situazione sulla Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell’Urbe code per lavori sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Mezzocammino in direzione di Roma un incidente sulla via Cassia in colonna il traffico tra il raccordo è via la Moletta in programma dalle 9 alle 12 di questa mattina una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone manifestazione dalle 9 alle 13 anche in largo Arenula per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura del e della polizia locale di Roma Capitale

