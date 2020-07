Traffico Roma del 01-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovate all’ascolto Livi rallentamenti per traffico intenso lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Romanina intenso il traffico sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est coda per un incidente sulla via Appia Nuova altezza incrocio con via del Quadraro ai Parioli possibili difficoltà di circolazione per lavori di rifacimento manto stradale su via Porro proseguono i lavori sulla via Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia via di Mezzocammino nelle due direzioni in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone termine previsto per le 12 manifestazione anche in largo Arenula con termine alle 13 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

