Traffico Roma del 01-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico intenso sulla roma-fiumicino tra via del Cappellaccio e via Isacco Newton verso Fiumicino segnalato anche un incidente intenso il traffico anche sulla tangenziale est con code su viale Castrense in direzione San Giovanni ai Parioli E possibili difficoltà di circolazione per lavori di rifacimento del manto stradale su via Porro ad Ostia chiuso per lavori lungomare Toscanelli tra Piazza dei ravennati via Giuliano da Sangallo per i lavori di prolungamento della linea nella tratta San Giovanni Colosseo la metro C dopo le 21 viene sostituita da bus nella tratta Malatesta San Giovanni servizio metro regolare anche dopo le 21 tra Malatesta e Pantano in pieno svolgimento una manifestazione in largo Arenulatermine previsto per le 13 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

