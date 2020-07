Traffico Roma del 01-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma un buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle percorso Urbano della A24 roma-teramo su via del Foro Italico sempre prudenza per i possibili rallentamenti causati dai lavori tra Corso di Francia & via Salaria proseguendo sulla tangenziale est e brevi rallentamenti per traffico intenso da via Tiburtina allo svincolo della A24 verso San Giovanni ai Parioli prestare attenzione per un incidente su via Gualtiero Castellini altezza Piazza Digione per la stessa causa Siamo ora a Casal de’ pazzi non si escludono rallentamenti su via di Casal Boccone Ticino via Roberto Rossellini circolazione sostenuta e rallentata su via Cassia 3 via dei Due Ponti e in tutti e due i sensi di marcia disagi al traffico anche su via Ardeatina in questo caso anche per una riduzione di carreggiata tra via di torricola e via di Fioranello In entrambe le direzioni e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitoRoma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma