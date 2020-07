Traffico Roma del 01-07-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buonasera hai trovati dalla redazione aumenta il traffico sul Grande Raccordo Anulare in particolare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Romanina mentre in internal circolazione più sostenuta tra Nomentana e Prenestina maggiori spostamenti senza ulteriori disagi anche sulle tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e via di Tor Cervara su via del Foro Italico sempre prudenza per i possibili rallentamenti causati dai lavori tra Corso di Francia & via Salaria proseguendo sulla tangenziale est e rallentamenti per traffico intenso da via Tiburtina lo svincolo della A24 verso San Giovanni code a tratti su via Ardeatina n questo caso per una riduzione di carreggiata tra via di torricola e via di Fioranello In entrambe le direzioni per lo stesso motivo ti rallenta anche su via Cristoforo Colombo 3 via di Malafede via Di Mezzocammino verso Roma si procede rallentati per traffico intenso su via Salaria a partire da via dei Prati Fiscali verso il Raccostessa situazione su via Casilina tra Borghesiana e giardinetti In entrambe le direzioni e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma