Traffico Roma del 01-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma trovati dalla redazione traffico intenso sulle Grande Raccordo Anulare nel particolare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana mentre in interna la circolazione più sostenuta tra Nomentana e Prenestina spostamenti anche in questo caso senza ulteriori disagi maggiormente concentrati sulle tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e via di Tor Cervara verso il legra su via del Foro Italico sempre prudenza per i possibili rallentamenti causati dai lavori tra Corso di Francia a via Salaria proseguendo sulla tangenziale est e rallentamenti per traffico intenso da via Tiburtina allo svincolo dell’a24 verso San Giovanni si viaggia in coda per un incidente su via Collatina in prossimità di via salone Provenendo dal centro città file per lo stesso motivo anche su via Casilina all’altezza della Borgata Finocchio in prossimità di via Forza d’Agrò coda tratti su via Ardeatina per una riduzione di carreggiata tra via di torricola e via di Fioranello In entrambe le direzionisempre per lavori si rallenta anche su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Mezzocammino verso Roma e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

