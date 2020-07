Traffico Roma del 01-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera La relazione sulla Grande Raccordo Anulare nell’ultima ora un incidente rallentato la circolazione tra Nomentana e Centrale del Latte dove il transito è stato ridotto ad una sola sia migliore invece le traffico in esterna tra Pontina e Appia si mantiene regolare come per tutto il pomeriggio anche il traffico su via Delle Foro Italico soprattutto in prossimità dei Cantieri mentre sulla tangenziale est di rallentamenti rimangono in particolare tra via Tiburtina e Lepido a 24 e su viale Castrense verso San Giovanni ancora difficoltà perché si trova su via Collatina in prossimità di via salone Provenendo dal centro città per un incidente avvenuto a precedentemente file per lo stesso motivo anche su via Casilina all’altezza della Borgata Finocchio in prossimità di via Forza d’Agrò prudenza per le difficoltà su via Ardeatina in seguito ad una riduzione di carreggiata tra via di torricola e via di Fioranello In entrambe le direzioni sempre per lavori si rallenta anche su via Cristoforo Colombo 3 via di Malafede via Di Mezzocammino versoinfine vi ricordiamo che continua anche a luglio la manutenzione ai cavalcavia di Viale della Vittoria e via Gaetano Cerca anticipiamo per le giornate del 3 4 e 5 luglio le prossime interruzione della linea ferroviaria roma-lido a partire dalle 21:30 tra le stazioni di Acilia e Colombo e per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma