Traffico Roma del 01-08-2019 ore 07:30

TRAFFICO CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA A

PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST

ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE ROMA SUD

ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.

ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE

CENTRO

SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA TRA

L’AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA FREQUENTI RALLENTAMENTI. I

LAVORI DOVREBBERO TERMINARE L’8 DI AGOSTO.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma