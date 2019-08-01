Traffico Roma del 01-08-2019 ore 07:30
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TRAFFICO CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR CERVARA A
PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST
ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE ROMA SUD
ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.
ABBIAMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE
CENTRO
SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA TRA
L’AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA FREQUENTI RALLENTAMENTI. I
LAVORI DOVREBBERO TERMINARE L’8 DI AGOSTO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma