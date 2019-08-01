Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08:30
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TRAFFICO CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA FIORENTINI A
PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO
PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.
TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA ROMA FIUMICINO.
IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA GREGORIO XI E VIA AURELIA ANTICA E
A CAUSA DI LAVORI SULLA VIA FLAMINA TRA SAXA RUBRA E VIA DI GROTTAROSSA
SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA TRA
L’AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA FREQUENTI RALLENTAMENTI. I
LAVORI DOVREBBERO TERMINARE L’8 DI AGOSTO.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma