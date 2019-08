Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08:30

TRAFFICO CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA FIORENTINI A

PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO

PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA.

TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA ROMA FIUMICINO.

IN AUMENTO IL TRAFFICO SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,

RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA GREGORIO XI E VIA AURELIA ANTICA E

A CAUSA DI LAVORI SULLA VIA FLAMINA TRA SAXA RUBRA E VIA DI GROTTAROSSA

SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA TRA

L’AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE PROVOCA FREQUENTI RALLENTAMENTI. I

LAVORI DOVREBBERO TERMINARE L’8 DI AGOSTO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma