Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09:30
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SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO
TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO
LA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA
AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO
ATTESE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
AURELIA , LAVORI CHE DOVREBBERO CONCLUDERSI L’8 AGOSTO
PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA TRA LABARO E VIA DI
GROTTAROSSA
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma