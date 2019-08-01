Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10:30
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CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO
E CASTEL DI DECIMA
RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA
PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER DUE
INCIDENTI , TRA NOMENTANA E BIVIO A24 E TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA ,
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA
AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO
ATTESE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
AURELIA , LAVORI CHE DOVREBBERO CONCLUDERSI L’8 AGOSTO
PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA dal bivio per la tiberina a
VIA DI GROTTAROSSA direzione centro
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma