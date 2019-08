Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10:30

CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO

E CASTEL DI DECIMA

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE , CON CODE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA

PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER DUE

INCIDENTI , TRA NOMENTANA E BIVIO A24 E TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA ,



RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA

AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO

ATTESE IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE

AURELIA , LAVORI CHE DOVREBBERO CONCLUDERSI L’8 AGOSTO

PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA dal bivio per la tiberina a

VIA DI GROTTAROSSA direzione centro

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34



———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma