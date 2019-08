Traffico Roma del 01-08-2019 ore 11:30

MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, ORA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO

ANULARE E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA

E MIGLIORA DI CONSEGUENZA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , LE

CODE PRIMA SEGNALATE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA PONTINA IN ENTRAMBE LE

CARREGGIATE , SONO DIVENTATI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE

PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E BIVIO A24

SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO

GIANO A CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA

AURELIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA

DELLA STAZIONE AURELIA ,

PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA DAL BIVIO PER LA TIBERINA A

VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma