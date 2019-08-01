Traffico Roma del 01-08-2019 ore 11:30
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MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, ORA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO
ANULARE E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
E MIGLIORA DI CONSEGUENZA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , LE
CODE PRIMA SEGNALATE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA PONTINA IN ENTRAMBE LE
CARREGGIATE , SONO DIVENTATI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE
PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E BIVIO A24
SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO
GIANO A CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA
AURELIA ANTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER I LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA
DELLA STAZIONE AURELIA ,
PER LAVORI AUTO IN FILA SULLA VIA FLAMINA DAL BIVIO PER LA TIBERINA A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma