Traffico Roma del 01-08-2019 ore 12:30

SULLA PONTINA, SI ALLUNGANO DI NUOVO LE CODE DOVUTE AL TRAFFICO E AI

LAVORI IN CORSO TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA

DIREZIONE LATINA , DI CONSEGUENZA SI INCONTRANO CODE ANCHE SULLE DUE

CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN AVVICINAMENTO AGLI SVINCOLI PER LA

PONTINA

SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE , SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

ARDEATINA E APPIA

SI STA ANCORA IN FILA SULLA VIA FLAMINA TRA SAXA RUBRA E VIA DI

GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO PER LAVORI IN CORSO

ANCHE SULLA VIA SALARIA SONO I VAVORI IN CORSO A PROVOCARE CODE TRA VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE CENTRO

ANCHE QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSO TRA LE USCITE

TRIONFALE E CASSIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA QUINDI IN DIREZIONE

SALARIA. DALLE 21.00 IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AURELIA E BOCCEA USCIRÀ

ALLO SVINCOLO TRIONFALE. LA RIAPERTURA VENERDÌ MATTINA ALLE 6.00.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma