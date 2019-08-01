Traffico Roma del 01-08-2019 ore 13:30
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NON MOLTO IL TRAFFICVO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA
CAPITALE.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE DI ACILIA, INCIDENTE ANCHE AL TUSCOLANO IN VIA DI PORTA FURBA NEI
PRESSI DI VIA DEGLI ANGELI, IN ENTRAMBE I CASI NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’
PER IL TRAFFICO.
DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, ALLE 22.00 SARA’ CHIUSO IL TUNNEL A SCENDERE, OVVERO A PARTIRE DA
VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SI TRATTA
DI INTERVENTI ALL’ILLUMINAZIONE CHE SI PROTRARRANNO PER CIRCA UN MESE.
CONTESTUALMENTE RESTERANNO CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI. INEVITABILI
RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
ANCHE QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSO TRA LE USCITE
TRIONFALE E CASSIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA QUINDI IN DIREZIONE
SALARIA. DALLE 21.00 IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AURELIA E BOCCEA USCIRÀ
ALLO SVINCOLO TRIONFALE. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
LAVORI NOTTURNI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DALLE 22.00 CHIUSURA TRA
VIA DEL CAPPELLACCIO E LA CRISTOFORO COLOMBO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. IL
TRAFFICO PROVENIENTE DA FIUMICINO SARÀ DEVIATO IN VIA DEL CAPPELLACCIO E
QUINDI SULLA VIA OSTIENSE. IL TERMINE DEI LAVORI SEMPRE DOMANI MATTINA ALLE
6.00.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma