Traffico Roma del 01-08-2019 ore 14:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE.

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA NEI PRESSI DELLA

STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO CI SONO RALLENTAMENTI PER UN

PROBLEMA TECNICO SULLA LINEA ORTE-FIUMICINO AEROPORTO.

DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, ALLE 22.00 SARA’ CHIUSO IL TUNNEL A SCENDERE, OVVERO A PARTIRE DA

VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SI TRATTA

DI INTERVENTI ALL’ILLUMINAZIONE CHE SI PROTRARRANNO PER CIRCA UN MESE.

CONTESTUALMENTE RESTERANNO CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI. INEVITABILI

RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.

ANCHE QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSO TRA LE USCITE

TRIONFALE E CASSIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA QUINDI IN DIREZIONE

SALARIA. DALLE 21.00 IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AURELIA E BOCCEA USCIRÀ

ALLO SVINCOLO TRIONFALE. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00.

LAVORI NOTTURNI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DALLE 22.00 CHIUSURA TRA

VIA DEL CAPPELLACCIO E LA CRISTOFORO COLOMBO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. IL

TRAFFICO PROVENIENTE DA FIUMICINO SARÀ DEVIATO IN VIA DEL CAPPELLACCIO E

QUINDI SULLA VIA OSTIENSE. IL TERMINE DEI LAVORI SEMPRE DOMANI MATTINA ALLE

6.00.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma