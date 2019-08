Traffico Roma del 01-08-2019 ore 15:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

RALLENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA

ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEGLI OTTAVI, IN DIREZIONE DEL GRA.

TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI

DECIMA, IN DIREZIONE DI ROMA.

PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA

DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL

2 SETTEMBRE.

LAVORI NOTTURNI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN DIREZIONE EUR.

DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma