Traffico Roma del 01-08-2019 ore 16:30
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PROBLEMI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA ROMA FIUMICINO, CI SONO CODE TRA
LA A12 PER CIVITAVECCHIA E L’AEROPORTO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
ANCORA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA NEI PRESSI
DELLA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI POI PER TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA VIA PONTINA E VIA ARDEATINA.
DA QUESTA NOTTE INIZIERANNO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, ALLE 22.00 SARA’ CHIUSO IL TUNNEL DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SI TRATTA DI INTERVENTI ALL’ILLUMINAZIONE
CHE SI PROTRARRANNO PER CIRCA UN MESE. CONTESTUALMENTE RESTERANNO CHIUSI
TUTTI GLI ACCESSI. INEVITABILI RIPERCUSSIONI NELLA ZONA DI MONTE MARIO.
ANCHE QUESTA NOTTE IL RACCORDO ANULARE RESTERÀ CHIUSO TRA LE USCITE
TRIONFALE E CASSIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA QUINDI IN DIREZIONE
SALARIA. DALLE 21.00 IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AURELIA E BOCCEA USCIRÀ
ALLO SVINCOLO TRIONFALE. LA RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
LAVORI NOTTURNI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DALLE 22.00 CHIUSURA TRA
VIA DEL CAPPELLACCIO E LA CRISTOFORO COLOMBO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. IL
TRAFFICO PROVENIENTE DA FIUMICINO SARÀ DEVIATO IN VIA DEL CAPPELLACCIO E
QUINDI SULLA VIA OSTIENSE. IL TERMINE DEI LAVORI SEMPRE DOMANI MATTINA ALLE
6.00.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma