Traffico Roma del 01-08-2019 ore 17:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
LE USCITE DI VIA PONTINA E LA ROMANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-TERAM
O.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA ROMA.
PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA
DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL
2 SETTEMBRE.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON
CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 21.00, TRA LE USCITE DI VIA TRIONFALE E VIA
CASSIA . RIAPERTURA ALLE ORE 06.00 DI DOMATTINA.
CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN
DIREZIONE EUR. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma