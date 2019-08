Traffico Roma del 01-08-2019 ore 18:30

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA

LE USCITE DI VIA PONTINA E LA ROMANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE E TRA LO SVINCOLO DI

VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA.

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA

A24, VERSO SAN GIOVANNI.

UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATNA RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TOR

PAGNOTTA E VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA C. COLOMBO E CASTEL

ROMANIO, IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA

DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL

2 SETTEMBRE.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON

CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 21.00, TRA LE USCITE DI VIA TRIONFALE E VIA

CASSIA . RIAPERTURA ALLE ORE 06.00 DI DOMATTINA.

CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN

DIREZIONE EUR. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma