Traffico Roma del 01-08-2019 ore 18:30
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CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA
LE USCITE DI VIA PONTINA E LA ROMANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE E TRA LO SVINCOLO DI
VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA.
CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA
A24, VERSO SAN GIOVANNI.
UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATNA RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI TOR
PAGNOTTA E VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA C. COLOMBO E CASTEL
ROMANIO, IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA
DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL
2 SETTEMBRE.
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON
CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 21.00, TRA LE USCITE DI VIA TRIONFALE E VIA
CASSIA . RIAPERTURA ALLE ORE 06.00 DI DOMATTINA.
CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN
DIREZIONE EUR. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma