Traffico Roma del 01-08-2019 ore 20:00

CODE PER INCIDENTE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E

VALMONTONE, IN DIREZIONE DI NAPOLI.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA

LE USCITE DI VIA PONTINA E LA ROMANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE E TRA LO SVINCOLO DI

VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA.

CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E L’USCITA PER LA

A24, VERSO SAN GIOVANNI.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E CASTEL ROMANO,

IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E

VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA

DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL

2 SETTEMBRE.

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON

CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 21.00, TRA LE USCITE DI VIA TRIONFALE E VIA

CASSIA . RIAPERTURA ALLE ORE 06.00 DI DOMATTINA.

CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, IN

DIREZIONE EUR. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma