Traffico Roma del 01-09-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA
CAPITALE.
A TOR VERGATA OGGI è IN PROGRAMMA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA
CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSURE
INTERESSERANNO VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE
DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
INFINE ALLE ORE 18.00 ALLA STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO
SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma