Traffico Roma del 01-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA

CAPITALE.

A TOR VERGATA OGGI è IN PROGRAMMA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA

CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSURE

INTERESSERANNO VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI VIALE

DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA. ATTENZIONE

ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.

INFINE ALLE ORE 18.00 ALLA STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA

DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO

SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE: RICCARDO FARINA

