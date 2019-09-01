Traffico Roma del 01-09-2019 ore 08:30
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TRAFFICO ANCORA SCARSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
A TOR VERGATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 12 LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1°
TROFEO ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CHIUSE VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE
GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA
CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI
GENOVA
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
INFINE ALLE ORE 18.00 ALLA STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA
, DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO
SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma