Traffico Roma del 01-09-2019 ore 09:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
A TOR VERGATA è IN CORSO LA GARA CICLISTICA DENOMINATA 1° TROFEO ASD SANTA
MARIA DELLE MOLE, FINO ALLE ORE 12 CHIUSE: VIA DI GROTTE PORTELLA, VIALE
GISMONDI VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA
CRACOVIA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
RICORDIAMO CHE DA IERI è STATA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TERMINATI IN ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI
GENOVA
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,
ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI IN VIA COLLATINA, CHIUSA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. LAVORI PREVISTI FINO AL 7 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma