Traffico Roma del 01-09-2019 ore 10:30
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TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,
SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E
L’USCITA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO NOMENTANA.
IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
POSIDIPPO.
A TOR VERGATA PER UNA GARA CICLISTICA FINO ALLE ORE 12 SONO CHIUSE: VIA DI
GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE CARLI, VIA
SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI
GENOVA
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
PROSEGUONO I LAVORI IN VIA COLLATINA, CHIUSA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. LAVORI PREVISTI FINO AL 7 SETTEMBRE.
ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,
ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
INFINE RICORDIAMO LA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TERMINATI IN
ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma