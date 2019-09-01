Traffico Roma del 01-09-2019 ore 11:30
Più informazioni su
TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE DELLA CAPITALE,
SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE ROMA
IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
POSIDIPPO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI
GENOVA
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO
DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA
CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
PROSEGUONO I LAVORI IN VIA COLLATINA, CHIUSA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. LAVORI PREVISTI FINO AL 7 SETTEMBRE.
ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,
ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
INFINE RICORDIAMO LA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TERMINATI IN
ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma