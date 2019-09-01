Traffico Roma del 01-09-2019 ore 12:30
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SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE ROMA
IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
POSIDIPPO.
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE
DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI
GENOVA
AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA
LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI
MAGGI.
ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,
ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
INFINE RICORDIAMO LA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TERMINATI IN
ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma