Traffico Roma del 01-09-2019 ore 12:30

SULLA SS148 PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN

DIREZIONE ROMA

IN VIA DI ACILIA INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

POSIDIPPO.

AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE DIVIETO DI TRANSITO VIALE

DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI

GENOVA

AL PRENESTINO, OGGI DALLE 10 ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA

LEONARDO BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI

MAGGI.

ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,

ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA

CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

INFINE RICORDIAMO LA RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TERMINATI IN

ANTICIPO I LAVORI IN DIREZIONE SALARIA.

