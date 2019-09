Traffico Roma del 01-09-2019 ore 13:30

DIFFICOLTA’ PER CHI DAL LITORALE LAZIALE STA RIENTRANDO NELLA CAPITALE, UN

INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA LAURENTINA TRA TOR SAN LORENZO E ARDEA

ALTRE CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA , 5 I VEICOLI COINVOLTI

TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA

IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, SEMPRE NELLA ZONA SUD DELLA CITTA’

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DIREZIONE ROMA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA

DI CASTEL DI LEVA

AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA



AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO

BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.



ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,

ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA

CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

