Traffico Roma del 01-09-2019 ore 13:30
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DIFFICOLTA’ PER CHI DAL LITORALE LAZIALE STA RIENTRANDO NELLA CAPITALE, UN
INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA LAURENTINA TRA TOR SAN LORENZO E ARDEA
ALTRE CODE SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA , 5 I VEICOLI COINVOLTI
TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA
IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO ANULARE, SEMPRE NELLA ZONA SUD DELLA CITTA’
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DIREZIONE ROMA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA
DI CASTEL DI LEVA
AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA
AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO
BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
ALLE ORE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA ,
ATTIVO PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma