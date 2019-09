Traffico Roma del 01-09-2019 ore 14:30

IN VIA PORTUENSE PER INCIDENTRE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANISTO ALTEZZA

VIA MENGARINI, REGOLARE IL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA

CAPITALE

AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO

BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.



FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,

POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA , ATTIVO

PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA

CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

USCIAMO DA ROMA, AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU

VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA

DI GENOVA

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma