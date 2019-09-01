Traffico Roma del 01-09-2019 ore 14:30
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IN VIA PORTUENSE PER INCIDENTRE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANISTO ALTEZZA
VIA MENGARINI, REGOLARE IL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA
CAPITALE
AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO
BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,
POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA , ATTIVO
PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
USCIAMO DA ROMA, AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU
VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA
DI GENOVA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma