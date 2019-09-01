Traffico Roma del 01-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
incidente in via PORTUENSE, possibilli DIFFICOLTA’ DI TRANISTO nei pressi
di via del fosso della magliana
AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO
BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.
FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,
POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA
ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA , ATTIVO
PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA
CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
USCIAMO DA ROMA, AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU
VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA
DI GENOVA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma