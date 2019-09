Traffico Roma del 01-09-2019 ore 15:30

incidente in via PORTUENSE, possibilli DIFFICOLTA’ DI TRANISTO nei pressi

di via del fosso della magliana

AL PRENESTINO, FINO ALLE 20 MERCATINO DELL’ARTIGIANATO IN VIA LEONARDO

BUFALINI , DIVIETO DI TRANSITO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.



FINO ALLA MEZZANOTTE MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,

POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITà DELLA ZONA

ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO LAZIO-ROMA , ATTIVO

PIANO PARCHEGGI E DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO NELL’AREA

CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

USCIAMO DA ROMA, AD OSTIA PER UNA MANIFESTAZIONE DIVIETO DI TRANSITO SU

VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE DA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI A CORSO DUCA

DI GENOVA

